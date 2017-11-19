أرامكو تغلق مصفاة نفط لأجل غير مسمى

عادل الحربي(صدى):

أغلقت شركة ” أرامكو السعودية ” مصفاة نفط طاقتها 90 ألف برميل يوميا في جدة لأجل غير مسمى.

وكشفت مصادر أن الشركة ظلت تدرس إغلاق المصفاة على مدار سنوات بسبب التقادم واعتبارات بيئية.

وأوضحت المصادر أن المصفاة بدأت العمل في عام 1967 وتخدم معظم المنطقة الغربية، مشيرا إلى أنه سيتم تجميدها رغم أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من الشركة على تلك الأنباء.