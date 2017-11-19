أرامكو تغلق مصفاة نفط لأجل غير مسمى
أغلقت شركة ” أرامكو السعودية ” مصفاة نفط طاقتها 90 ألف برميل يوميا في جدة لأجل غير مسمى.
وكشفت مصادر أن الشركة ظلت تدرس إغلاق المصفاة على مدار سنوات بسبب التقادم واعتبارات بيئية.
وأوضحت المصادر أن المصفاة بدأت العمل في عام 1967 وتخدم معظم المنطقة الغربية، مشيرا إلى أنه سيتم تجميدها رغم أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من الشركة على تلك الأنباء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38266 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3791 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمر المصفاة الافتراضي انتهى وكل شي فيها اصبح قديم ومتهالك بالاضافة الى صيانتها المكلفة جدا
مصفاة جدة بترومين سابقا بعد 51 عاما اطفئت شعلتها the flare