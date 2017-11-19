رسالة غاضبة من كريستيانو للاعبي الريال بعد التعادل مع أتليتكو

ماجد محمد(صدى):

اتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني، لاعبي الملكي بعدم الولاء، بعد التعادل المخيب للآمال مع أتلتيكو مدريد غريم الريال في العاصمة الإسبانية.

وقال كريستيانو لفريقه أنه من المستحيل أن يحافظ الريال على لقب الدوري الإسباني إذا استمر تراجع الأداء، متهما زملاءه بعدم الولاء في الفريق.

وتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد سلبيا في قمة الجولة 12 من الدوري الإسباني، وهو تعادل صب مباشرة في مصلحة برشلونة لأنه حرم الريال من ملاحقة الفريق الكتالوني على قمة الدوري، وقد وصل الفارق بين الريال وبرشلونة إلى عشر نقاط.