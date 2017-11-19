قائد مقاومة صنعاء يكشف سيناريو انتهاء الانقلاب
كشف الشيخ منصور الحنق، قائد مقاومة صنعاء، تفاصيل المعركة الدائرة في مشارف مديرية أرحب، والتي ستكتب نهاية الانقلاب.
وقال الشيخ منصور الحنق للذين أجبروا على القتال مع الانقلابيين ،إن ” الجيش الوطني والمقاومة لن يأتي منهما إلا الخير، ولن تلاحق سوى الانقلابيين ” .
وتقدمت قوات الشرعية نحو مديرية أرحب بعد إحكام سيطرتها على قرابة 90% من مديرية نهم.
وجاء التقدم تحت غِطاء جوي كثيف لطيران التحالف الداعم للشرعية وقصف مدفعي لمدفعية التحالف والجيش الوطني.
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