قائد مقاومة صنعاء يكشف سيناريو انتهاء الانقلاب

فهمي محمد(صدى):

كشف الشيخ منصور الحنق، قائد مقاومة صنعاء، تفاصيل المعركة الدائرة في مشارف مديرية أرحب، والتي ستكتب نهاية الانقلاب.

وقال الشيخ منصور الحنق للذين أجبروا على القتال مع الانقلابيين ،إن ” الجيش الوطني والمقاومة لن يأتي منهما إلا الخير، ولن تلاحق سوى الانقلابيين ” .

وتقدمت قوات الشرعية نحو مديرية أرحب بعد إحكام سيطرتها على قرابة 90% من مديرية نهم.

وجاء التقدم تحت غِطاء جوي كثيف لطيران التحالف الداعم للشرعية وقصف مدفعي لمدفعية التحالف والجيش الوطني.