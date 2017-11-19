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فيديو| انهيار صاحبة الكليب الفاضح بعد توقيفها من الشرطة

فيديو| انهيار صاحبة الكليب الفاضح بعد توقيفها من الشرطة
القاهرة(صدى):

انهارت المطربة المصرية شيما، صاحبة الكليب الفاضح ” عندي ظروف ” ، وهي في قسم الشرطة وسقطت على الأرض، عقب القبض عليها.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن شيما صرخت مرددة: “ لو اتحبست يوم هموت ” .

كانت الأجهزة الأمنية المصرية، ألقت القبض على “ شيما ” أمس السبت، حيث وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بتواجد صاحبة الكليب في منطقة النزهة، حيث تم القبض عليها خلال تواجدها بشقة إحدى صديقاتها وعلى الفور تمت إحالتها للنيابة بتهمة “ إثارة الغرائز الجنسية والقيام بإشارات فاضحة من خلال الفيديو ”.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38266 ] نشر منذ 3 ساعات

موتي والا تنيلي على عينك ,,

,, من قالك تلعبي على عرائز الناس ,,

[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 2 ساعتين

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، حسبي الله ونعم الوكيل، أتمنى تخيسين بالسجن طول عمرك يافاسقة ياماجنة ، بعدها

تتوبين إلى الله – عز وجل ، وإن شاء الله ظروفك تزول للأبد بعد السجن والتوبة إلى الله التوبة النصوح.

مع وافر المحبة.

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