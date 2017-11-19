فيديو| انهيار صاحبة الكليب الفاضح بعد توقيفها من الشرطة

القاهرة(صدى):

انهارت المطربة المصرية شيما، صاحبة الكليب الفاضح ” عندي ظروف ” ، وهي في قسم الشرطة وسقطت على الأرض، عقب القبض عليها.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن شيما صرخت مرددة: “ لو اتحبست يوم هموت ” .

كانت الأجهزة الأمنية المصرية، ألقت القبض على “ شيما ” أمس السبت، حيث وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بتواجد صاحبة الكليب في منطقة النزهة، حيث تم القبض عليها خلال تواجدها بشقة إحدى صديقاتها وعلى الفور تمت إحالتها للنيابة بتهمة “ إثارة الغرائز الجنسية والقيام بإشارات فاضحة من خلال الفيديو ”.