فيديو| انهيار صاحبة الكليب الفاضح بعد توقيفها من الشرطة
انهارت المطربة المصرية شيما، صاحبة الكليب الفاضح ” عندي ظروف ” ، وهي في قسم الشرطة وسقطت على الأرض، عقب القبض عليها.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن شيما صرخت مرددة: “ لو اتحبست يوم هموت ” .
كانت الأجهزة الأمنية المصرية، ألقت القبض على “ شيما ” أمس السبت، حيث وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بتواجد صاحبة الكليب في منطقة النزهة، حيث تم القبض عليها خلال تواجدها بشقة إحدى صديقاتها وعلى الفور تمت إحالتها للنيابة بتهمة “ إثارة الغرائز الجنسية والقيام بإشارات فاضحة من خلال الفيديو ”.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38266 ] نشر منذ 3 ساعات
موتي والا تنيلي على عينك ,,
,, من قالك تلعبي على عرائز الناس ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21801 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش الكذب ما فيه الى رجال واقفين
الحربي[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، حسبي الله ونعم الوكيل، أتمنى تخيسين بالسجن طول عمرك يافاسقة ياماجنة ، بعدها
تتوبين إلى الله – عز وجل ، وإن شاء الله ظروفك تزول للأبد بعد السجن والتوبة إلى الله التوبة النصوح.
مع وافر المحبة.