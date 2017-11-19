بالفيديو.. فتاة تصارع تماسيح بطريقة شرسة
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لفتاة أمريكية تٌدعى جابي سكامبون البالغة من العمر 22 عاما، وهي تعمل كمصارعة محترفة للتماسيح حيث تطوعت للعمل بملجأ للتماسيح في فلوريدا.
وظهرت الفتاة في الفيديو المتداول وهي تقدم عرضا خطيرا مع التمساح يوميا بينما تضع فكها على فك التمساح وتقبله كما اعتادت امتطاء التماسيح.
أشارت الفتاة لخطورة ما تفعله لكنها أكدت على حبها للمخاطرة.
This Woman Is A Pro Alligator Wrestler
This 22-year-old woman wrestles alligators for a living 😲🐊
Posted by UNILAD on Thursday, November 16, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38266 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجي لك يوم وتندمي ياروح امك ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3791 ] نشر منذ 1 ساعة
الحيوان حيوان