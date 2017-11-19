بالفيديو.. فتاة تصارع تماسيح بطريقة شرسة

واشنطن(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لفتاة أمريكية تٌدعى جابي سكامبون البالغة من العمر 22 عاما، وهي تعمل كمصارعة محترفة للتماسيح حيث تطوعت للعمل بملجأ للتماسيح في فلوريدا.

وظهرت الفتاة في الفيديو المتداول وهي تقدم عرضا خطيرا مع التمساح يوميا بينما تضع فكها على فك التمساح وتقبله كما اعتادت امتطاء التماسيح.

أشارت الفتاة لخطورة ما تفعله لكنها أكدت على حبها للمخاطرة.