رئيس الهيئة العامة للسياحة : المملكة تشهد تغيراً جذرياً

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير ” سلطان بن سلمان ” رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال لقائه مع ” سي إن إن ” مع الإعلامي ريتشارد كويست في برنامج ” كويست اكسبريس ” أن المملكة شهدت تغيرات جذرية في تدفق السياح الأجانب كما تحدث الأمير عن فتح التأشيرة السياحية في المملكة في عام ٢٠١٨ .

وقال ” سلطان ” أن المملكة قامت بتخفيف القيود على دخول السياح الأجانب إليها، وذلك من خلال نظام تأشيرة السياح والتوسع في رحلات الطيران المباشر وكذلك زيادة أعداد الفنادق فنحن نرغب في أن يستمتع السياح بأوقاتهم في بلدنا.

وأضاف أن المملكة أتخذت إجراءات لسهولة تدفق السياح وهي نظام الترانزيت وتنظيم عملية وصول ومغادرة الطائرات الذي تم إنشاؤه عبر المملكة بالإضافة إلى البنية التحتية السليمة من تقديم خدمات على أعلى كفاءة وكذلك الفنادق ونظام الاستقبال وشبكة المواصلات، وهي الإجراءات التي جعلت السياح منبهرين مما شاهدوه من تغيرات جذرية بالمملكة خلال الفترة الأخيرة مشيراً إلى أنه هناك تسهيلات في منح التأشيرة عبر الإنترنت كما أن المملكة لديها حالياً الكوادر الوطنية المدربة التى تستوعب التغييرات المستقبلية فى قطاع السياحة .