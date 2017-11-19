بالفيديو.. وافدين يقطعون أشجار معمرة متجاوزين الأنظمة

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عدد من الوافدين يقطعون عدد كبير من الأشجار المعمرة في الأودية بالمناشير الكهربائية والمعدات الثقيلة، متجاوزين الأنظمة التي تجرم الإعتداء على الأشجار وتمنع الاحتطاب الجائر.

وأظهر المقطع قايم الوافدين بإشراف مواطنين بتقطيع عدد من الأشجار المعمرة في أحد الأودية بالمنشار الكهربائي، ووثق مصور المقطع المخالفين ولوحة سيارتهم التي يستقلونها ، فيما قابل المخالفون توثيق مخالفتهم بالتحدي وعدم المبالاة.

واستخدم الوافدين معدات ثقيلة ” بوكلين ” في تقطيع الأشجار المعمرة في أحد الأودية ، وأظهر المقطع مدى إستهتار وتحدي المخالفين للأنظمة والتعليمات التي تشدد على الحفاظ على البيئة ، وتجرم الإعتداء على الأشجار وتمنع الإحتطاب الجائر.