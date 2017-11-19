بالفيديو.. فنانة كويتية: والدي عامل نظافة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية فينيسيا خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج أن والدها كان يعمل عامل نظافة.

وقالت فينيسا خلال البرنامج عقب عرض مقطع فيديو لها وهي تتصور مع عمال نظافة في الشارع أنا بحب عمال النظافة، وحب ابتسم في وجوههم، لانهم يتعبون وانا اشفق عليهم فوالدي كان عامل نظافة عندما اتى للكويت لهذا أعرف معاناتهم.

يذكر أن فينيسيا قد حققت شهرتها من خلال موقع إنستجرام، حيث تنشر الكثير من الفيديوهات الطريفة والتي تقلد فيها الفنانين، كما شاركت في فيديو كليب ” انتي باغية واحد ” غناء الفنان سعد لمجرد.