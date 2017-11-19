مانشستر يونايتد: عودة ” زلاتان ” في ظل الظروف التي مر بها مهمة

نواف السالم(صدى):

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ إن ” عودة زلاتان إبراهيموفيتش في ظل الظروف التي مر بها مهم؛ وخاصة في مثل تلك الإصابة الدراميتيكية التي قد تقضي على مسيرة أي لاعب “.

جاء ذلك عقب عودة النجم السويدي ” إبراهيموفيتش ” ، مهاجم مانشستر يونايتد، للملاعب مجددًا للمرة الأولى منذ سبعة أشهر عقب تعافيه من قطع الرباط الصليبي المضاعف، ليسجل أول حضور رسمي في موسم 2017- 2018.

وأضاف ” مورينو ” تعقيبًا على فوز الشياطين الحمر على نيوكاسل برباعية في البريمرليج؛ أن ” مانشستر يونايتد تمكن من العودة وقلب الطاولة بعد هدف نيوكاسل، وحصد النقاط الثلاث، للمحافظة على حظوظ المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري ” .

وبتلك المباراة حافظ مانشستر يونايتد على وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما توقف نيوكاسل عند النقطة 14 في المركز الـ11.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد 4- 1، في الجولة الثانية عشرة، عقب السقوط الأخير أمام تشيلسي.