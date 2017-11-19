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بالصور.. تعرف على مباريات اليوم في الدوريات العربية والأجنبية

بالصور.. تعرف على مباريات اليوم في الدوريات العربية والأجنبية
ماجد محمد(صدى):

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في مختلف الملاعب العربية والعالمية، وتأتي ضمن المواجهات المرتقبة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين؛ مباراة ” النادي لأهلي ” و ” التعاون ” ضمن الجولة العاشرة.

وفي الدوري الإيطالي، تأتي المواجهة الاقوى بين ” يوفنتوس ” ونظيره ” سامبدوريا “، وكذلك مباراة ” انتر ميلان ” وضيفه ” أتلانتا ” على ملعب سان سيرو.

الدوري الفرنسي، تتصدر فيه اليوم مواجهة ” بوردو ” و ” مارسيليا “، ووكذلك ليون ومونبلييه.

أما الدور النهائي من عمر كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2017؛ فتبرز مواجهة ” مازيمبي الكونغولي” و ” سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي”.

 

 

 

 


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[ عدد التعليقات: 3791 ] نشر منذ 2 ساعتين

كرة قدم متعة الرياضة

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