بالصور.. تعرف على مباريات اليوم في الدوريات العربية والأجنبية

ماجد محمد(صدى):

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في مختلف الملاعب العربية والعالمية، وتأتي ضمن المواجهات المرتقبة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين؛ مباراة ” النادي لأهلي ” و ” التعاون ” ضمن الجولة العاشرة.

وفي الدوري الإيطالي، تأتي المواجهة الاقوى بين ” يوفنتوس ” ونظيره ” سامبدوريا “، وكذلك مباراة ” انتر ميلان ” وضيفه ” أتلانتا ” على ملعب سان سيرو.

الدوري الفرنسي، تتصدر فيه اليوم مواجهة ” بوردو ” و ” مارسيليا “، ووكذلك ليون ومونبلييه.

أما الدور النهائي من عمر كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2017؛ فتبرز مواجهة ” مازيمبي الكونغولي” و ” سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي”.