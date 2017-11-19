العلماء يحذرون.. 2018 عام الزلازل

لندن(صدى):

ذكر العلماء أنه من المحتمل أن يشهد العام القادم زيادة كبيرة في عدد الزلازل المدمرة حول العالم مشيرين إلى أن هذا الأمر ناتج عن تباين في سرعة دوران الأرض ،جاء لك خلال الاجتماع السنوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية.

قال ” روجر بيلهام ” من جامعة كولورادو و ” ريبيكا بنديك ” من جامعة مونتانا لصحيفة ” ذا أوبزرفر ” البريطانية الأسبوع الماضي: إن العلاقة بين دوران الأرض والزلازل قوية، وتشير إلى أن هناك زيادة في عدد الزلازل الشديدة العام المقبل .

وقد عمل الباحثون على إيجاد علاقات ترابط بين هذه الفترات من النشاط الزلزالي الشديد وعوامل أخرى، واكتشفوا أنه عندما انخفض دوران الأرض قليلاً، أعقب ذلك فترات من زيادة عدد الزلازل الشديدة .

وفسر ” بيلهام ” ذلك قائلاً : إن دوران الأرض يتغير قليلاً ” بمقدار ميللي ثانية في اليوم أحياناً ” ويمكن قياسه بدقة فائقة من خلال الساعات الذرية .