حرس الحدود بمكة تحذر من الصيادين من البحر

نايف السالم(صدى):

وجه قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء طلال بن علي الشمراني، القطاعات والوحدات البحرية بتكثيف جهودها خلال هذه الفترة، ودعا مرتادي البحر والشواطئ إلى اتباع التعليمات والحرص على استخدام وسائل السلامة.

وأكدت قيادة حرس الحدود بمكة، على خطر البحر في هذه الفترة، محذرة جميع مرتادي البحر من الصيادين والمتنزهين وهواة الرياضات البحرية والرحلات البحرية من النزول إلى البحر أو الإبحار خلال فترة التقلبات الجوية هذه الأيام وأخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أشارت إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة مكة المكرمة قد تمتد للسواحل منها مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار.