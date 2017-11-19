ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بالمنطقة الجنوبية 12 مليون ريال

راشد آل شريه(صدى):

قرر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منح مبلغ 12 مليون ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية.

ويأتي المبلغ استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع ” دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” .

ونفذ الدعم الخيري في المنطقة الجنوبية (عسير، والباحة، وجازان، ونجران) عبر 10 جمعيات خيرية.

وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الجنوبية ( 10.166 ) مستفيداً ومستفيدة، شملت 7 فئات، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الدعم الموجه للأيتام 67 ‎%‎ ، فيما كانت نسبة الدعم للأسر المحتاجة 15 ‎%‎ ، وبلغت نسبة الدعم الخيري للأرامل والمطلقات 7 ‎%‎ ، فيما تلقت الرعاية الصحية 4 ‎%‎ من الدعم، وبلغت نسبة الدعم الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة ، والشباب والفتيات المقبلين على الزواج 3 ‎%‎ لكل منهما ، و 1 ‎%‎ لمرضى السرطان .