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استئصال كيس مائي كبير من مريضة بالرياض

استئصال كيس مائي كبير من مريضة بالرياض
سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض من استئصال ورم كبير لمريضة بواسطة الجراحة بالمنظار التي تعد من الجراحات النادرة .

وكان الفريق الطبي بقيادة رئيس قسم الجراحة استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير الدكتور معتصم ابراهيم ، دكتور صلاح عبدالعال ودكتور محمد فؤادوبمشاركة الدكتور مهدي ابوعصيده استشاري جراحة المسالك البولية واستشاري التخدير الدكتورصفوان ناصيف ،والفريق الطبي المساند لهما ، أجرى العملية التي تمت بنجاح في استئصال ورم كيسي (كيس مائي ) بحجم كبير يبلغ 10سم بجراحه المنظار وفي نفس الوقت لنفس المريضه تم استئصال كيس مائي في الكبد بحجم كبير ٧سم بجراحه المنظار .

وتُعد من العمليات النوعية في جراحة المناظير وسوف يتم تقديم ورقه دراسيه للحاله في المؤتمرات الطبية داخل المملكة وخارجها كونها من العمليات القليلة الحدوث ،ولتقديم تقنية متطورة في معالجتها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3791 ] نشر منذ 42 دقيقة

الحمد لله على السلامة

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