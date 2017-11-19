اليوم ..يوفنتوس يواجه سامبدوريا للحفاظ على صدارة الكالتشيو

ماجد محمد(صدى):

خلال لقائه اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 13 في الدوري الإيطالي؛ يحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الفوز على سامبدوريا من أجل تقليص الفارق مع المتصدر.

ويحمل يوفنتوس وصيف ترتيب الدوري الإيطالي لقب الكالتشيو في آخر 6 مواسم على التوالي، ويسعى جاهدا للمحافظة على مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي في مباراة اليوم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يقع سامبدوريا في المركز السادس برصيد 23 نقطة.

وفي سياق متصل، يحل كييفو فيرونا ضيفاً على تورينو ضمن الجولة ذاتها لتعديل وضعهما في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يستدرج بينفينتو نظيره ساسولو، ويستضيف سبال على ملعبه منافسه فيورنتينا.

كما يلعب بالجولة ذاتها من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي فريق إنتر ميلان مع ضيفه أتلانتا، بينما يلاقي كروتوني نظيره جنوى، ويخرج كالياري لمواجهة أودينيزي.