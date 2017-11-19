فيديو وصور| كيف تنجو من فخ الجواسيس بهذه الحيل

واشنطن(صدى):

كشفت منصة الأمريكية ” Kim Comando ” و الخاصة بتقديم برنامج حوارات إذاعية شعبية الطراز، مختص بالإنترنت والهواتف الذكية و التكنولوجيا وأجهزتها وتوابعها كيفية العثور على أي مندس يتجسس عليك من خلال الكاميرات وغيرها .

تنصحك كوماندو، بإلقاء نظرة فاحصة على المكان الذي تشتبه بوجود كاميرا مندسة فيه وتستهدفك أنت بالذات، وأن تتصرف كجاسوس ينوي هو نفسه دس كاميرا سرية في المكان، فانظر إلى الثقوب وإلى الورود الاصطناعية في المزهريات وإلى الثريات وأسفل المفروشات، خصوصاً الطاولات والتلفزيونات وخلف أشياء صغيرة موضوعة على بعض الأثاث، كالكتب وغيرها، وانظر إلى اللوحات وعلب المحارم الورقية، حتى ومقابس الكهرباء وجهاز التلفزيون.

حول نفسك إلى ما يشبه جهاز استشعار يقترب من معظم الأشياء في المكان، لسماع تلك الذبذبات، المشيرة إلى وجود جهاز تنصت أو كاميرا سرية مندسة وإذا لم تعثر على ما تسمعه، فيمكك استخدام هاتفك الجوال نفسه، كجهاز استشعار للذبذبات، عبر اتصالك بأي كان، ثم قم بتمرير الجوال على موجودات الغرفة، والسبب أن الكاميرات ومسجلات الصوت اللاسلكية، تبث ترددات راديوية، يتأثر بها الجوال وهو شغال.

وإذا كانت المحاولات بلا نتيجة، فلا تستسلم، بل عاند حتى الاطمئنان النهائي، باستخدام راصد ذبذبات وإشارات ويختصرونه بحرفي RF المشيرين إلى كلمتي Radio frequency أو ” التردد الراديوي ” العامل ليزرياً، وهو رخيص وصغير وبمسح ليزري لدقائق، يمكن للجهاز البالغ ثمنه 15 دولاراً على الأكثر، العثور على مكامن التردد المنبعث من كاميرا مدسوسة، غير مرتبطة بأسلاك، أو أي جهاز سري للتنصت.

وإذا عثرت على ما كان يسترق السمع والبصر عليك، فإن كيم كوماندو تنصحك بالبديهي وهو أن تتصل بالشرطة لتعلمها بوجود الكاميرا أو أي جهاز مندس، وقبل وصولهم قم بتصوير كل شيء عثرت عليه وحين يصلون أخبرهم بأنك مرصود وأحدهم يتجسس عليك.