” رئيس الرياضة ” يمنح أسرة نجم العميد الراحل مليون ريال

نواف السالم(صدى):

بعد أن أعلن في وقت سابق تخصيص دخل مباراة الاتحاد والشباب للراحل محمد الخليوي؛ قرر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، منح أسرة نجم العميد الراحل، مليون ريال.

وكان أبناء الراحل محمد الخليوي، قد قام بركل كرة بداية مباراة الاتحاد والشباب، ووقفوا في منتصف ملعب مباراة الشباب والاتحاد، وركل ابنه الصغير الكرة، وقام لاعبو العميد بمداعبته قبل انطلاق اللقاء.

كما ارتدى اللاعبون قميصًا يحمل صورة اللاعب الراحل محمد الخليوي، ومكتوباً عليه ” الأستاذ 4 “، كما أعدت جماهير الاتحاد ” تيفو ” خاصًّا للاعب الراحل، ورفعت لافتة ” رحلت ولكن ذكراك خالدة “، وتم تسليم درع تكريم لأبناء الراحل محمد الخليوي، على هامش مباراة الاتحاد والشباب.

وحققت مباراة الاتحاد والشباب في الجولة العاشرة من الدوري السعودي دخلاً بلغت قيمته 718 ألف ريال فقط، ولكن رئيس الهيئة العامة للرياضة قرر تكملة المبلغ ليصبح مليون ريال.