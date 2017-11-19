الكرواتي كرونوسلاف مدربا لمنتخب المواهب

ماجد محمد(صدى):

تولى المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش وفريقه المساعد مهمة تدريب منتخب المواهب من مواليد المملكة والذي يضك 31 لاعبا.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ، وقع عقدا مع المدرب الكراوتي اليوم في هذا الشأن، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، ولجنة استقطاب المواهب.

ويملك كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني الجديد لمنتخب المواهب من مواليد المملكة العربية السعودية، سجلاً مميزاً مع الأندية، وسبق له الفوز بالدوري الكرواتي 3 مرات، وكأس كرواتيا مرة واحدة، والسوبر الكرواتي مرة واحدة.