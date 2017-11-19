أسيوي يرفض انقاذ ابنته من الموت خوفا على شرفها

دبي(صدى):

رفض رجل أسيوي ، فرق الإنقاذ من انتشال ابنته التي كانت تغرق في البحر بدبي ، خوفاً على شرفها ما أدى إلى وفاتها.

وقال الضابط المسؤول في شرطة دبي أحمد بورقيبة في تصريحات لصحف محلية ،الوالد أخذ عائلته إلى الشاطئ، حيث نزل أبناؤه إلى المياه ، وفي وقت لاحق، بدأت ابنته البالغة من العمر 20 سنة بالصراخ والاستنجاد لإنقاذها لأنها كانت تغرق، فتوجه رجلا إنقاذ إلى المياه لانتشالها ، لكن الوالد منعهما من ذلك وجرهما إلى الخلف واستخدم العنف معهما “.

وأوضح بورقيبة، أن الرجل أكد أنه تصرف على هذا النحو لإنقاذ شرف ابنته ولأنه يفضل وفاة ابنته على أن يمسها رجل غريب.