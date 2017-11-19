ضبط 5 آلاف منتج مخالف في محال بصريات بجدة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، 5 آلاف منتجا مخالفا خلال حملة تفتيشية على مجال البصريات بمدينة جدة.

وأعلنت الهيئة أن فرق التفتيش زارت 42 معرضا خلال 3 أيام، وضبطت 5041 منتجا مخالفا، من بينها 3915 منتجا، لعدم الحصول على شهادة إذن بالتسويق، شملت عدسات طبية وعدسات تجميلية لاصقة وعدسات طبية لاصقة ونظارات قراءة.

كما ضبطت عدسات لاصقة تبين أن 668 منها من دون تعليمات استخدام باللغة العربية، و273 منتهية الصلاحية، و159 مخالفة في البطاقة التعريفية، و3 لعدم الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، و23 مقلدة.