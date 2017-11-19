” فيفا ” يشيد بنجم الهلال وهداف الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بالمحترف السوري عمر خربين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والنجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي.

وكان خربين قاد الزعيم للتعادل أمام أوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا، فيما قاد صلاح ليفربول للفوز 3-0 على ساوثهامتون في الجولة 12 بالبريمرليج.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: ” الهلال يتعادل 1-1 على أرضه مع أوراوا ، والهدف العاشر لخربين، وحسم اللقب السبت المقبل في سايتاما “.

وسجل المحترف السوري عمر خربين، لاعب الزعيم، هدفَ التعادل لأصحاب الأرض خلال مباراة الهلال وأوراوا، بذهاب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا 2017.

فيما قال الاتحاد الدولي عن محمد صلاح: ” لاعب وحيد من قبل سجل 8 أهداف لليفربول في أول 12 مباراة لعبها له في الدوري الإنجليزي: روبي فاولر، محمد صلاح تخطى هذا الرقم اليوم وأصبح أول لاعب يسجّل 9 أهداف في أول 12 مباراة يلعبها بقميص الريدز “.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على ضيفه ساوثهامتون، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة 12 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.