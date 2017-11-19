” مدني مكة ” يبحث مع الجهات الحكومية تنفيذ خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول

سعيد العجل(صدى):

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة استعدادا لموسم الأمطار لهذا العام اجتماعا برئاسة مدير الإدارة العقيد عبدالله بن عيد القرشي مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام وذلك في المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة حيث تم بحث استعدادات الجهات ذات العلاقة ورفع الجاهزيه لاسيما أثناء هطول الأمطار والسيول الناجمة عنها.

وأكد العقيد القرشي على أهمية التهيؤ للتدخل الفعال ازاء المتغيرات المناخية والظروف الجوية خاصة في ظل التوقعات المطرية الحالية.

في حين استكملت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة استعداداتها ميدانيا وذلك بوضع الخطة الميدانية في حال هطول الأمطار موضع التنفيذ.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف حيث أضاف أن المديرية العامة للدفاع المدني تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه مع ضرورة التنبه لخطر تأثير الرياح والامطار على الأجسام المتحركة والغير ثابته كاللوحات الإرشادية والإنشاءات حديثة التشييد والمجسمات الجمالية والقطع الصخرية مع تمنيات المديرية العامة للدفاع المدني السلامة للجميع.