  • الأحد 19

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. تحطم أطول وأضخم طائرة بالعالم في بريطانيا

تحطم أطول وأضخم طائرة بالعالم في بريطانيا

تحطم أطول وأضخم طائرة بالعالم في بريطانيا
لندن(صدى):

تحطمت صباح أمس السبت الطائرة ” أيرلاندر 10 ” أطول وأضخم طائرة في العالم في حقل ببريطانيا .

وقالت صحيفة ” الميرور ” أن الطائرة تحطمت في كاردينغتون بيدفوردشير (شرق إنجلترا ) ونتج عن الحادث إصابة امرأة وإغلاق الطرق بسبب المخاوف من مخاطر الوقود والهيليوم.

وكانت الطائرة، التي توصف بـ ” البوم الطائر ” قد أكملت رحلتها التجريبية السادسة الجمعة ويمكنها التحليق لمدة 5 أيام متواصلة سرعة الطائرة 92 ميلا في الساعة ويبلغ عرض الطائرة 44 مترا، وطولها 26 مترا .


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38266 ] نشر منذ 4 ساعات

لأنها بومه ,,

,, لو سميتوها شيهانه ماصار اللي صار ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *