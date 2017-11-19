تحطم أطول وأضخم طائرة بالعالم في بريطانيا
تحطمت صباح أمس السبت الطائرة ” أيرلاندر 10 ” أطول وأضخم طائرة في العالم في حقل ببريطانيا .
وقالت صحيفة ” الميرور ” أن الطائرة تحطمت في كاردينغتون بيدفوردشير (شرق إنجلترا ) ونتج عن الحادث إصابة امرأة وإغلاق الطرق بسبب المخاوف من مخاطر الوقود والهيليوم.
وكانت الطائرة، التي توصف بـ ” البوم الطائر ” قد أكملت رحلتها التجريبية السادسة الجمعة ويمكنها التحليق لمدة 5 أيام متواصلة سرعة الطائرة 92 ميلا في الساعة ويبلغ عرض الطائرة 44 مترا، وطولها 26 مترا .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38266 ] نشر منذ 4 ساعات
لأنها بومه ,,
,, لو سميتوها شيهانه ماصار اللي صار ,,