” وطن بلا مخالف ” تضبط 595 مخالفاً خلال 5 أيام

سعيد العجل(صدى):

تمكنت الحملة الأمنية الميدانية التي تقوم بها شرطة منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات المعنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي بدأت اعتباراً من 1439/2/26هـ من ضبط (595) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل من عدة جنسيات حتى 1439/3/1 وذلك من خلال الحملات الشاملة وأقامة نقاط الضبط الأمنية لرصد المخالفين والمتسللين في كافة المواقع وأماكن العمل التي شملت مدينة تبوك وكافة المحافظات والمراكز والقرى بالمنطقة حيث جرى تسليمهم للجهات المختصة للتعامل معهم وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات

وأكدت شرطة المنطقة مجدداً بأن الحملات الأمنية مستمرة لامن الوطن والمواطن والمقيم.