ليفربول يفكر في حماية محمد صلاح بطريقة مبتكرة

نواف السالم(صدى):

بعد أن ترددت أنباء عن تفكير نادي برشلونة الأسباني ضم هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح لصفوفه، ظهر اقتراح داخل إدارة ليفربول بضرورة تعديل عقد اللاعب المصري الجنسية.

جاء التعديل المقترح، -لقطع الطريق أمام الأندية المنافسة – بإضافة شرط جزائي بمبلغ ضخم جدًا، ليقطع بذلك الطريق أمام أي محاولات قد يبذلها أي ناد آخر لخطف ” صلاح ” من صفوف الريدز .

وأصبح محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية، بعد أن سجل هدفين في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، حيث رفع رصيده التهديفي إلى 9 أهداف تربع بهم على رأس قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم.