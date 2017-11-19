ليفربول يفكر في حماية محمد صلاح بطريقة مبتكرة
بعد أن ترددت أنباء عن تفكير نادي برشلونة الأسباني ضم هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح لصفوفه، ظهر اقتراح داخل إدارة ليفربول بضرورة تعديل عقد اللاعب المصري الجنسية.
جاء التعديل المقترح، -لقطع الطريق أمام الأندية المنافسة – بإضافة شرط جزائي بمبلغ ضخم جدًا، ليقطع بذلك الطريق أمام أي محاولات قد يبذلها أي ناد آخر لخطف ” صلاح ” من صفوف الريدز .
وأصبح محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية، بعد أن سجل هدفين في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، حيث رفع رصيده التهديفي إلى 9 أهداف تربع بهم على رأس قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3791 ] نشر منذ 43 دقيقة
يستاهل محمد صلاح