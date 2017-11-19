” اعتدال ” : ” مفرمة لحوم ” و ” قنبلة عقارب ” أغرب أسلحة الإرهابيين

عادل الحربي(صدى):

أكد مركز ” اعتدال ” العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، أن الإرهابيين استخدموا ” مفرمة لحوم ” ، محشوة بعبوة ناسفة لتفجير طائرة متجهة من سيدني إلى أبوظبي في يوليو 2017.

كما كشف المركز عن الأسلحة غير الاعتيادية التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، حيث أن تنظيم ” داعش ” ألقى قنابل تحتوي على عقارب سامة حية على القوات العراقية بديالى.

وأضاف المركز أن التنظيمات المتطرفة استخدمت الدراجات النارية في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر، كما أعدت لتنفيذ عمليات مماثلة في بلجيكا عام 2016، مشيراً إلى أن تنظيم ” داعش ” استخدم ” الحيوانات المفخخة ” في عدة مناطق بالعراق، كما استخدمتها جماعات متطرفة في الجزائر.