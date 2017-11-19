الكليات التقنية تبدأ استقبال المتقدمين على برنامج البكالوريوس

طلال الغامدي(صدى):

بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، في استقبال طلبات التقديم على برنامج بكالوريوس الكليات التقنية للبنين خلال الفترة الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الثاني، وينتهي بتاريخ 12/ 3/ 1439 هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد هنــا

ويهدف البرنامج إلى تقديم مخرج مميز بمهارات أكثر شمولية للعمل كتقني في مجال الهندسة التقنية ومجال التقنية الإدارية وتشمل المعرفة العلمية والمهارة العملية، والمهارات الأساسية للتواصل الفعال، وإدارة المشروعات، وإدارة الجودة، إضافة إلى الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية.

ويتميز البرنامج الذي يستمر لمدة سنتين ونصف بحصول المتدرب على بكالوريوس في التقنية الإدارية للتخصصات الإدارية والغير هندسية، والحصول على بكالوريوس في الهندسة التقنية للتخصصات الهندسية التطبيقية.

يذكر أن المؤسسة أتاحت التقديم على البرنامج التدريبي بجميع وحداتها التدريبية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث سيبدأ التدريب في البرنامج بتاريخ 4/ 5/ 1439 هـ