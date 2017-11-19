الكشف عن بقايا حيوانات ثديية عاشت قبل 500 عام شرق تيماء

سعيد العجل(صدى):

واصل قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية أعماله الإستكشافية في صحراء النفود بطعس الغضى شرق مدينة تيماء حيث تم اكتشاف العديد من العينات الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق اباالخيل بآن العينات المكتشفه احتوت على ( أسنان لبقايا الفيل الصغير وأضلاع وأطراف الذراع) مبيناً بأن نسبة الأعضاء المكتشفة تجاوزت حتى الآن ٨٤٪‏ من مجموع بقايا الفيل، مشيراً الى ان هذه الدراسة الميدانية انطلقت منذ نهاية عام ٢٠١٤ م حيث تم الوصول الى ٣٠٣ عينة شملت العديد من الحيونات الثدية والتي تعود الى ما قبل ٥٠٠ ألف سنة.

ومن جانب متصل ذكر خبير قسم الاحافير بالهيئة الدكتور اياد زلموط بان الهيئة استضافت البروفسور دانيال فيشر خبير الاحافير العالمي الذي القى محاضرة اليوم عن استخدام ناب الفيلة والماموثات في سرد مراحل حياة الفيل من الولادة حتى الممات وسلوكها حيث تتضمن هذه الطريقة تشريح دقيق لناب الفيل وحصر حلقات النمو الموجودة فيه وعددها وامتدادها وتركيزها.

وبين آن المحاضرة لُخصت على ان ناب الفيل يعتبر الصندوق الأسود للفيل لما يحتويه من معلومات عن حياة الفيل مثل عمره، وجنسه (ذكرا أو أنثى)، وسن البلوغ وسن الفطم، وهل كان هناك مراحل صعبة في التغذية والتغيرات الجوية أو الفصلية خلال سنوات حياته.

