بالأسماء.. أكثر 10 دول انتاجا للأسماك

متابعات(صدى):

يحظى الأسماك بإقبال كبير في جميع أنحاء العالم، نظرا لفوائدها الصحية المتعددة، رغم ارتفاع أسعارها.

ويوفر قطاع الأسماك أكثر من 500 مليون وظيفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدول النامية.

وفيما يلي أكبر 10 دول منتجة للأسماك لعام 2017 و2018 وفقًا لتقرير نشره موقع ” ذا دايلي ريكوردس “.

10- روسيا

يحيط بروسيا 3 محيطات و12 بحرًا، كما يجري في أراضيها أنهار، مما يمثل مصدر حيرة للباحثين الذين يندهشون من امتلاك الدولة لكل هذه المصادر المائية، ورغم ذلك تحتل المركز العاشر وليس الأول في القائمة.

وواجهت الدولة تحديات كبيرة على مدى العقد الماضي وتعمل حتى الآن على القضاء عليها، ويقدر إنتاجها السنوي من الأسماك نحو 3,643,964 طن.

9- فيتنام

يرجع الاستزراع السمكي في فيتنام إلى الستينيات، وقد نما الاستزراع السمكي تدريجيًا حتى أصبحت فيتنام من بين أهم الدول المصدرة للأسماك.

تشتهر الدولة بتنوع الأسماك ، إذ يوجد بها 2458 نوعًا من الأسماك، ويبلغ إنتاجها السنوي 3,712,422 طن.

8- تايلاند

تقوم تايلاند بالاستزراع السمكي منذ أكثر من 80 عامًا، وقد استوحت هذا المفهوم من بانكوك، وزادت أعداد المزارع السمكية في الدولة بفضل تطبيق تكنولوجيات حديثة، مما أسهم في زيادة إنتاج الأسماك، ويقدر إنتاجها السنوي بنحو 4,126,572 طن.

7- اليابان

تشتهر اليابان بالسوشي وأسماك الفوجو السامة والتي تعد رغم ذلك من أكثر الأسماك شعبية في اليابان، ويُقدر إنتاج اليابان السنوي من الأسماك بـ 5,312,166 طن، ويتم تصدير معظمه.

6- تشيلي

تشيلي تتميز بخط ساحلي كبير ويمتد لـ 4023 كيلومترا، ويشجع ذلك الأسر على إنشاء مزارع سمكية على نطاق صغير لزيادة دخلهم، ومن أكثر الأسماك شيوعًا بها السمك المرقط والسلمون والمحار، يُقدر إنتاجها السنوي من الأسماك بـ 5,543,015 طن.

5- الولايات المتحدة الأمريكية

يبلغ الخط الساحلي لأمريكا نحو 322 كيلومترًا، ويوجد بها أكبر منطقة مائية في العالم والتي تغطي 11.4 مليون كيلومتر مربع، مما يتيح للدولة فرصة كبيرة لتكون رائدة في صناعة الأسماك في العالم، إضافة إلى وجود العديد من المزارع السمكية بها، ويُقدر إنتاجها السنوي من الأسماك بـ 5,909,046 طن.

4- بيرو

كانت بيرو أكبر الدول المنتجة للأسماك في العالم في الستينيات قبل أن تتراجع إلى المركز الرابع، ويرجع ذلك إلى الصيد الجائر الذي أدى إلى انقراض بعض أنواع الأسماك في ساحلها.

ويمتد الخط الساحلي في بيرو لأكثر من 3 آلاف كيلومتر، إضافة إلى وجود 12 ألف بحيرة بها، ويقدر إنتاجها السنوي من الأسماك بـ 6,453,187 طن.

3- إندونيسيا

يسهم قطاع الأسماك في إندونيسيا بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم أن إنتاج الأسماك شهد انخفاضًا في السنوات الماضية، إلا أن الدولة استثمرت في المزارع السمكية لزيادة الإنتاج، ويُقدر إنتاجها السنوي من الأسماك بـ 6,726,000 طن.

2- الهند

يرجع الاستزراع السمكي في الهند إلى بدايات القرن التاسع عشر، وقد واصل هذا القطاع النمو حتى أصبحت الهند ثاني أكبر الدولة المنتجة للأسماك في العالم، وتسهم بنحو 6% من الإنتاج العالمي للأسماك، ويقدر إنتاجها السنوي بـ 10,426,67 طن.

1- الصين

كان المركز الأول من نصيب الصين، وقد ظلت الدولة محتفظة بهذا المركز دون منافس لسنوات طويلة، وتسهم الصين بثلث الإنتاج العالمي من الأسماك، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها تشجيع المزارع السمكية وتبني التكنولوجيات الحديثة التي أسهمت في تعزيز الإنتاج.

ويوفر قطاع الأسماك أكثر من 14 مليون فرصة عمل في الصين، ويُقدر إنتاجها السنوي بـ 64,815,905 طن.