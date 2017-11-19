سجن ” داعشي ” بالرياض شرع في اغتيال رجال الأمن 20 عاما

علي القحطاني(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكما بالسجن 20 عاما على مواطن، أيد تنظيم ” داعش ” الإرهابي، وخطط مع إرهابيين على استهداف رجال الأمن بالمباحث العامة عبر عمليات اغتيال.

وأدان ناظر القضية اليوم، مواطنا بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره الحكومة السعودية والعاملين بجهاز المباحث العامة، وتأييده تنظيم ” داعش ” الإرهابي، واتفاقه مع بعض الأشخاص على استهداف رجال الأمن بالمباحث العامة لاغتيالهم.

كما واجه المواطن تهم شروع في تنفيذ ذلك من خلال البحث عن أسلحة لذلك الغرض، وعلمه بحصول أحدهم على أسلحة، وعلمه بانتهاج بعضهم للمنهج التكفيري المنحرف.

وأدين أيضا بتسليمه لشقيقه رقم حسابه ببرنامج (ميقا) لحذف محتوياته بقصد إخفائها عن الجهات الأمنية، وتضليله جهة التحقيق أثناء التحقيق معه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لحسابات مؤيدة لتنظيم ” داعش “.