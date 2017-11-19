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فيديو مخيف لشبح قاتل انتحر داخل سجن

فيديو مخيف لشبح قاتل انتحر داخل سجن
لندن(صدى):

رصد صائد أشباح لقطات لشبح رجل شنق نفسه في أكثر السجون البريطانية المسكونة بالأشباح.

كان توني فيرجسون وزوجته يستكشفان سجن ” بودمين ” ، حيث قاما بتشغيل كاميرا لتسجيل كل ما يحدث في المكان، ولم يدركوا أنهم وضعوا الكاميرا في المكان الصحيح، حيث سجلت لقطات لشبح قاتل اتهم بقتل حبيبته عندما انفصلت عنه في نهاية الممر.

وقال توني إن الشبح كان بوجه أبيض ويرتدي ملابس سوداء، وتمكنت الكاميرا من تصويره عندما أدار رأسه للنظر إلى الكاميرا.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 4 ساعات

العقل نعمة

[ عدد التعليقات: 38266 ] نشر منذ 3 ساعات

اكذبوا وكثروا ,,

[ عدد التعليقات: 3791 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههه صدقناكم يعني

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