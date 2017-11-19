بالفيديو.. شباب يقتلون ثعلب بطريقة وحشية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مجموعة من الشبان أثناء تعذيبهم ثعلب بطريقة وحشية حتي الموت.

وظهر بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، قيام أحد هؤلاء الشبان بضرب الثعلب عدة مرات على الأرض، قبل أن يقوم بالقفز عليه ودهسه.

وطالب النشطاء بمحاسبة هؤلاء الشبان، بعد الطريقة الوحشية التي استخدموها لتقل الثعلب.

