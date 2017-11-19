بالفيديو.. شباب يقتلون ثعلب بطريقة وحشية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مجموعة من الشبان أثناء تعذيبهم ثعلب بطريقة وحشية حتي الموت.
وظهر بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، قيام أحد هؤلاء الشبان بضرب الثعلب عدة مرات على الأرض، قبل أن يقوم بالقفز عليه ودهسه.
وطالب النشطاء بمحاسبة هؤلاء الشبان، بعد الطريقة الوحشية التي استخدموها لتقل الثعلب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38266 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, راح يجيبونهم وينكلون فيهم ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
ام البنات[ عدد التعليقات: 1427 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوةإلا باالله العلي العظيم٠
العالم اش صار فيها حتي الحيونات م سلمت من اذاهم,,
شيخين[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 4 ساعات
والله ان الحيوان افضل منهم