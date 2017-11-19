  • الأحد 19

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. شباب يقتلون ثعلب بطريقة وحشية

بالفيديو.. شباب يقتلون ثعلب بطريقة وحشية

بالفيديو.. شباب يقتلون ثعلب بطريقة وحشية
علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مجموعة من الشبان أثناء تعذيبهم ثعلب بطريقة وحشية حتي الموت.
وظهر بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، قيام أحد هؤلاء الشبان بضرب الثعلب عدة مرات على الأرض، قبل أن يقوم بالقفز عليه ودهسه.
وطالب النشطاء بمحاسبة هؤلاء الشبان، بعد الطريقة الوحشية التي استخدموها لتقل الثعلب.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38266 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, راح يجيبونهم وينكلون فيهم ,,

,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 1427 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوةإلا باالله العلي العظيم٠
العالم اش صار فيها حتي الحيونات م سلمت من اذاهم,,

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 4 ساعات

 والله ان الحيوان افضل منهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *