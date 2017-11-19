مسؤول أمريكي رفيع المستوى: الرياض أقوى حلفاء واشنطن في المنطقة

حمود العنزي(صدى):

صرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أن الرياض أقوى حلفاء واشنطن في المنطقة، وأن هناك ضرورة أكيدة للعمل المشترك على عدد من الأمور، والتي من شأنها أن توجه ضربات موجعة لحزب الله وحلفائه في لبنان.

ومن جانبها؛ قالت سارة هوكابي ساندرز، مسؤولة العلاقات الإعلامية في البيت الأبيض، إن ” رئيس الوزراء سعد الحريري شريك موثوق به للولايات المتحدة في تعزيز المؤسسات اللبنانية ومكافحة الإرهاب وحماية اللاجئين”.

وأضافت ” ساندرز ” أن ” القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن اللبنانية الأخرى هي السلطات الأمنية الشرعية الوحيدة في لبنان “.

جاء هذا التصريح تعقيبا على المحادثات التي أجراها في باريس، سعد الحريري، رئيس الوزراء المستقيل، أمس السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قال ” الحريري ” : ” سأتوجه إلى بيروت خلال الأيام المقبلة وأشارك في الاحتفال باستقلالنا، وسأعلن عن موقفي بشأن كل القضايا بعد المباحثات التي سأجريها مع رئيس لبنان ميشال عون “.

ولفت مسؤولو الإدارة الأميركية خلال تصريحاتهم، إلى أن واشنطن ليست بمنأى عن الأزمة السياسية في لبنان، والتي تظل إيران أحد أهم أضلاعها، نظرًا لدعمها المستمر لحزب الله، مؤكدين أن الولايات المتحدة تولي كامل دعمها إلى رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل حديثًا، سعد الحريري.

وفي سياق متصل؛ أفاد مسؤولون لصحيفة ” وول ستريت جورنال ” الأمريكية، أن واشنطن معنية بشكل رئيسي بإيجاد حلول جذرية لبعض المشكلات لتسهيل العمل المشترك مع الرياض وصولًا للأهداف المشتركة، والتي يأتي على رأسها وقف تدفق السلاح الإيراني إلى داخل اليمن ولبنان، ومن ثم منع وصوله إلى أيدي جماعتي الحوثي وحزب الله في البلدين.