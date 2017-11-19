إنجاز جديد.. الصحة العالمية تدرج المملكة في برنامج دولي للحماية من الأمراض

نايف السالم(صدى):

إنجاز جديد للمملكة من خلال الالتحاق ببرنامج منظمة الصحة العالمية للترصد المخبري وقد تم أدراجها لأول مرة في برنامج الترصد العالمي للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ونشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها عبر الإنترنت، الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة في المملكة لمواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وذكرت ” الصحة ” أن هذه الخطة جاءت بسبب ما تشكله مقاومة مضادات الميكروبات من تهديد خطير على الصحة العامة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عديدة وتعاون مشترك مع جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع.

وأوضحت” الصحة ” أن المملكة انضمت إلى أجندة الأمن الصحي العالمي اعتباراً من شهر مارس عام 2015م، التي تهدف إلى تأسيس مجموعة شراكة دولية لجعل العالم أكثر أمناً من الأمراض العديدة، والمشاركة في باقات الأجندة، ومنها الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، واستخدام أدوات تقييم استرشادية لباقة العمل من إعداد مجلس الأجندة لاستخدامها لقياس القدرات الأولية للدول المشاركة للوصول إلى أهداف الأجندة.

يُذكر أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية للبرنامج الوطني للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية على مستوى المملكة عام 2017م .