سمو الأمير محمد بن سلمان المرشح الأقوى لنيل لقب ” شخصية العام “

نايف السالم(صدى):

تصدر سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قائمة المرشحين لنيل لقب شخصية العام.

وأعلنت مجلة تايم الأمريكية، قائمة المرشحين لنيل لقب شخصية العام، فى إطار التقليد السنوى الذى تعلن المجلة من خلاله عن استفتاء على شخصية العام تُعلن نتيجته فى ديسمبر من كل عام، وتضم القائمة 7 زعماء وعددا من الفنانين والشخصيات العامة.

وشملت القائمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التى حصلت على لقب شخصية العام فى 2015، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى حصد اللقب العام الماضى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والممثلة إيما ستون، ووزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون.

وتضمنت القائمة كذلك، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية ” إف بى آى ” السابق جيمس كومى، وجيف بيزوس مؤسس أمازون، وسيناتور أريزونا الجمهورى جون ماكين وجاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى، وكيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية، ومارك زوكربيرج مؤسس ورئيس مجلس إدارة ” فيس بوك “، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وروبرت مولر، ولاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، وستيف بانون مستشار الرئيس ترامب السابق، والمغنية الأمريكية تايلور سويفت، والرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والصينى شى جين بينج، وعدد من أعضاء الكونجرس.

ومن المتوقع أن تعلن مجلة ” تايم ” الأمريكية عن شخصية الحاصل على اللقب فى السادس من ديسمبر المقبل، فيما ستعلن فى الثالث من الشهر نفسه نتيجة اختيار قرائها.