أسباب منع بريطانيا سفر رضيعة مع والدتها حتي بلوغها 16 عاماً

لندن(صدى):

ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أنه قامت قاضية بريطانية أول أمس الخميس بمنع امرأة من السفر بصحبة طفلتها الرضيعة إلى مصر أو أي دولة بالخارج حتى عام 2032.

وكانت الأم البريطانية في العشرينيات من عمرها تعرفت على شاب مصري كان يعمل بأحد الفنادق بمصرو اعتنقت الإسلام وتزوجا وأنجب الطفلة الرضيعة.

وبعد عام من ولادتها أرادت الأم السفر إلى مصر ليرى الأب وأسرته طفلته لكن القضاء البريطاني منعها إلى أن تصبح بعمر 16 سنة خوفاً من إخضاعها في مصر لختان الإناث والممنوع قانوناً في بريطانيا.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من إن والد الطفلة وعائلته أبلغوا المحكمة بالمراسلة أنهم لا ينوون ختنها إلا أن هيئة المحكمة العليا في لندن لم تقتنع استناداً إلى ما لديها من معلومات عن ختان الإناث.