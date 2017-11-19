أمير عسير يستقبل أسرة النقيب الشهري

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتب سموه بالإمارة اليوم، أسرة النقيب عبدالله بن عبدالرحمن بن قاسم الشهري، أحد ضحايا الطائرة التي كانت تقل سمو نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – ، وعدداً من المسؤولين بالمنطقة.

وقدمت أسرة الشهري الشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, ولسمو أمير منطقة عسير, على تعازيهم الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة ابنهم, سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, ويجنب الجميع كل مكروه، ويديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها.