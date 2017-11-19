بالصور.. بلدية النسيم تزيل 66 مخيمًا عشوائيًا بالرياض

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية النسيم التابعة لأمانة منطقة الرياض بازالة ٦٦ مخيم عشوائي مخالفة اقيمت في اراضي فضاء .

ذكر ذلك رئيس بلدية النسيم المهندس ناصر البدر واشار الى ان البلدية قامت بحصر المخيمات العشوائية المخالفة وتم اشعار اصحابها بمخالفتهم الأنظمة ووضع ملصقات الإشعار بالإزالة بعد مهلة محددة ونظرا لعدم تجاوبهم تمت ازالة المخيمات المخالفة بمشاركة قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض .

واكد البدر على اهمية تعاون المواطن والمقيم مع تعليمات الأمانة وعدم التعدي على الأراضي والمرافق العامة .