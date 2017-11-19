بالصور.. القطاع الصحي الشرقي ينفذ فعاليات توعوية في ساحة بلدية الروضة

سعيد العجل(صدى):

نفذ القطاع الصحي الشرقي أول أمس فعاليات توعوية في ساحة بلدية الروضة بمناسبة اليوم العالمي للسكري ٢٠١٧م ” المرأة والسكري ” وتحت شعار ” لا تنتظر السكري وشهدت الفعاليات التي حضرها مساعد مدير عام الشؤون الصحية الدكتور حسن كريري سباق المشي للرجال وسباق الجري للأطفال ومن ثم سباق المشي للنساء في جو رياضي تنافسي بين المشاركين .

وتفضل الفائزين باستلام الجوائز من د . كريري وبعض ضيوف الشرف الذين حضروا لدعم الفعاليات .

كما تضمنت الفعاليات أركان توعوية ووقائية عن ( الغذاء الصحي، الكورونا، الضغط، صحة الفم والأسنان، بالإضافة لركن التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية ).

وصاحب الفعاليات مسابقات ترفيهية للأطفال وتوزيع مشروبات صحية للزوار والمتنزهين.

وتواصل ادارة القطاع فعالياتها التوعوية في بعض المولات والمراكز التجارية والمدارس ” بنين، بنات ” بالاضافة الى تعاون مع لجان التنمية بأحياء شرق الرياض .

ويأتي هذا الحراك التثقيفي لتعزيز صحة الفرد والمجتمع للوقاية من عوامل الخطورة المؤدية الى حدوث خطر الإصابة بداء السكري الذي يعتبر مرض مزمن يهدد صحة وحياة الأسرة والمجتمع.

