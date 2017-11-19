” فهد الطبية ” تطلق حملة ” خلك شنب “

حمود العنزي(صدى):

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية حملة توعوية تحت عنوان ” خلك شنب ” والتي تهدف بضرورة فحص ” سرطان البروستاتا ” .

وأوضحت المدينة عبر إنفوجرافيك توعوي بعض الأعراض التي يتوجب بعدها الفحص، ومن بينها ” الألم عند القذف والاستيقاظ عدة مرات للتبول خلال الليل، والرغبة المتكررة في الدخول لدورة المياه، أو وجود دم في البول والسائل المنوي، أو الإحساس بألم أو حرقة أثناء التبول، إضافة إلى الألم المتكرر أو التصلب في أسفل الظهر والوركين ومنطقة الحوض أو المستقيم أو في المنطقة العليا من الفخذين ” .

وأطلقت المدينة مسابقة توعوية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعنوان ” خلك شنب ” .

