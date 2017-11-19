فيديو| لحظة دخول النبي وأبو بكر غار ” ثور ” .. مشهد تمثيلي

طلال الغامدي(صدى):

كشف الباحث الدكتور عيد اليحيى، خلال مقطع فيديو يظهر فيه غار ” ثور ” الذي أوى إليه النبي محمد ﷺ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبر برنامجه التلفزيوني ” على خطى العرب ” .

وجسد اليحيى خلال الحلقة التي عرضت أول أمس الجمعة طريقة دخول الصحابي أبو بكر رضي الله عنه والرسول ﷺ ، بعدما تحسس أبو بكر المكان أولاً واطمأن من عدم وجود أي مخاطر داخله، لينادي على الرسول ﷺ كي يدخل ليستريح.

غار ثور يقع على جبل يبلغ ارتفاعه نحو 748 م من سطح البحر، وهو عبارة عن صخرة مجوفة ارتفاعها 1.25م، وله فتحتان فتحة في جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي ﷺ وأبو بكر وفتحة أخرى من جهة الشرق.