فيديو| لحظة دخول النبي وأبو بكر غار ” ثور ” .. مشهد تمثيلي
كشف الباحث الدكتور عيد اليحيى، خلال مقطع فيديو يظهر فيه غار ” ثور ” الذي أوى إليه النبي محمد ﷺ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبر برنامجه التلفزيوني ” على خطى العرب ” .
وجسد اليحيى خلال الحلقة التي عرضت أول أمس الجمعة طريقة دخول الصحابي أبو بكر رضي الله عنه والرسول ﷺ ، بعدما تحسس أبو بكر المكان أولاً واطمأن من عدم وجود أي مخاطر داخله، لينادي على الرسول ﷺ كي يدخل ليستريح.
غار ثور يقع على جبل يبلغ ارتفاعه نحو 748 م من سطح البحر، وهو عبارة عن صخرة مجوفة ارتفاعها 1.25م، وله فتحتان فتحة في جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي ﷺ وأبو بكر وفتحة أخرى من جهة الشرق.
خالد العنزي 666666[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 21 دقيقة
سبحان الله بس ليش جايبين هالافدغ مسوي فيها تاريخي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38240 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ,,
,, جزاك الله خير يادكتور عيد وبارك فيك ,, آمين ,,
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6043 ] نشر منذ 16 دقيقة
عليه الصلاة والسلام
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 9 دقائق
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 6 دقائق
وجسد اليحيى خلال الحلقة التي عرضت أول أمس الجمعة طريقة دخول الصحابي أبو بكر رضي الله عنه والرسول ﷺ ، بعدما تحسس أبو بكر المكان أولاً واطمأن من عدم وجود أي مخاطر داخله، لينادي على الرسول ﷺ كي يدخل ليستريح.
ومن مثلك يا حبيبي يا رسول الله
والصحابة اجمعين حتى تجسد شخصيتهم
او طريقة دخول الصحابي ابو بكر رضي الله عنه
هل كنت انت معهم ؟؟؟
اتمنى الابتعاد عن مقام التشبيه والتجسيد بمقام رسول الله والصحابة الاخيار رضوان الله عليهم اجمعين