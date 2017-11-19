أول صور لـ ” أشهر سمين في المملكة ” بعد نقص وزنه لـ 86 كيلو جرام

نايف السالم(صدى):

بعد أن خضع لبرنامج غذائي وعلاج طبي جراحي، أشرف عليه فريق مكون من 21 مختصا، انتهت رحلة علاج الشاب خالد الشعري، المعروف بـ ” أشهر سمين في المملكة ” ، وأصبح وزنه 86 كيلو جرام فقط.

وأظهرت صورة حديثة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، للشاب خالد الشاعري، بوزنه الجديد، 68 كيلو جراماً بعد أن صنف قبل نحو أربع سنوات كأسمن شخص في المملكة بوزن بلغ حينها 610 كيلو جرامات.

وكان ” الشاعري ” قد ظهر العام الماضي أيضاً في صورة متداولة بوزن خفيف أيضاً؛ حيث أنهى علاجاً طبياً في مدينة الملك فهد الطبية في العاصمة الرياض.