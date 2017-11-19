الجدعان يكشف حقيقة رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يتضمن رفع أسعار كافة الخدمات ولكن الوضع الاقتصادي الحالي يسمح بالتدرج بدلاً من رفع الأسعار بسرعة، على أن يتم الوصول إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدل ميزانية 2020.
وقال الجدعان في تصريحات على هامش المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حول إصدار الصكوك أنه هناك مساعٍ لتطوير عمليات الإصدار خلال العام القادم، عبر إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام لتشجيعهم على الادخار.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38240 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يفرجها وييسر امورنا ,, آمين ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 20 دقيقة
لحمد لله ع نعمة الأمن والأستقرار
قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا) رواه البخاري
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 15 دقيقة
باقي تشلحونا ملابسنا يادافع البلا
شيؤن ما[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
اضربه بالموت يقنع بالحمى
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 4 دقائق
اخوي شايب
تعلم مني هذي الحكمة
من تأليفي امشي عليها
صبري ع نفسي
ولا صبر الدولة عليه