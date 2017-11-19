الربيعة: المنافذ مفتوحة لدخول المساعدات الإنسانية لليمن

فهمي محمد(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ أن المنافذ البرية والبحرية كافة مفتوحة لدخول المساعدات الإنسانية لليمن، شريطة أن تكون خاضعة للرقابة لمنع دخول الأسلحة.

وأضاف خلال لقائه الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية الفريق أول ركن كارلو ماغراسي؛ في العاصمة روما: إن ميناء جازان والمعابر البرية متاحة لدعم العمل الإنساني, مثمّناً دور الحكومة الإيطالية في دعم الحكومة الشرعية اليمنية.

من جانبه، أشاد الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق أول ركن كارلو ماغراسي؛ بأدوار مركز الملك سلمان الإغاثية والإنسانية والصدى الإيجابي الذي لاقاه في المجتمع الدولي رغم قصر عمره الزمني.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء سُبل التعاون فيما بين المملكة وإيطاليا في المجالات الإغاثية والإنسانية.

وأطلع الدكتور عبدالله الربيعة؛ كارلو ماغراسي؛ على الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز بتنفيذ 248 مشروعاً في 38 دولة، في مقدمتها اليمن الشقيق.