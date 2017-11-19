هوندا تسحب 900 ألف سيارة ” فان ” لعيب فني

عادل الحربي(صدى):

سحبت شركة هوندا، 900 ألف سيارة فان صغيرة، بسبب احتمال ميل مقاعد الصف الثاني فيها نحو الأمام إذا لم تثبت جيداً بعد تعديل وضعها.

وأعلنت الشركة أمس السبت، إن عملية السحب ستشمل سياراتها الفان الصغيرة من طراز أوديسي المنتجة خلال الفترة من 2011 إلى 2017؛ باستثناء ألفيْ سيارة في أمريكا الشمالية؛ لافتة إلى أنها تَلَقّت 46 تقريراً عن وقوع إصابات طفيفة متعلقة بهذا الأمر.

وقالت هوندا إنها ستعمل على إصلاح السيارات التي سيتم سحبها؛ لضمان تثبيت المقاعد بشكل سليم، وفي غضون ذلك نشرت الشركة إرشادات تفصيلية عن الطريقة التي يتم بها ضمان تثبيت المقاعد.