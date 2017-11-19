مقتل مستشار قاسم سليماني في معارك دير الزور

طهران(صدى):

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه قتل خيرالله صمدي مستشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بشظية هاون.

وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية إن صمدي من المتقاعدين من ” لواء أنصار المهدي ” في محافظة زنجان شمال إيران وقُتل في معارك شرسة بين قوات النظام وحلفائها من الميليشيات من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى في المعارك الدائرة في مدينة البوكمال شرق بمحافظة دير الزور بسوريا .