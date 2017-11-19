مقتل مستشار قاسم سليماني في معارك دير الزور
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه قتل خيرالله صمدي مستشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بشظية هاون.
وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية إن صمدي من المتقاعدين من ” لواء أنصار المهدي ” في محافظة زنجان شمال إيران وقُتل في معارك شرسة بين قوات النظام وحلفائها من الميليشيات من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى في المعارك الدائرة في مدينة البوكمال شرق بمحافظة دير الزور بسوريا .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 1 ساعة
خبر مفرح والله
باقي قاسم النجس
الاسماء عند الروافض
خير الله
اية الله جنة الله قلب الله
شمشخائي الله روح الله
جنة اللة جني لله
ويش هذا الدجل
ههههههههههههههههههه
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 955 ] نشر منذ 52 دقيقة
الى جهنم الزنديق زبالة وترمت القذر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38240 ] نشر منذ 50 دقيقة
لارحمهم الله جميعهم ، الى جهنم وبئس المصير ، بإذنه تعالى ,,