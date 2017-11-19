اشتعال سيارة في الطائف بعد اصدامها بعامود إنارة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أدى اصطدام سيارة بعامود إنارة في الطائف إلى اشتعالها، وهو ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل.

ومن جانبه باشر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة المكرمة، متابعة الحادث حيث أكد أن السبب وراءه السرعة الزائدة للمركبة، موضحًا في الوقت نفسه أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي إصابات.