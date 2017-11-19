اشتعال سيارة في الطائف بعد اصدامها بعامود إنارة
أدى اصطدام سيارة بعامود إنارة في الطائف إلى اشتعالها، وهو ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل.
ومن جانبه باشر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة المكرمة، متابعة الحادث حيث أكد أن السبب وراءه السرعة الزائدة للمركبة، موضحًا في الوقت نفسه أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي إصابات.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 1 ساعة
علامك ما تشوف؟؟
الحمد لله عمود انارة
ولا تزهق ارواح بريئة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38240 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامة الأرواح ,,
,, وان شاء الله تكون درس يتعلم منه ان السرعه قاتله ,, ولا يكررها ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 3012 ] نشر منذ 60 دقيقة
السرعة الزادة ** ويمكن أنشغاله بالجوال بعد ** أنا ما أستبعد هذا الأفتراض ****!!