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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

اشتعال سيارة في الطائف بعد اصدامها بعامود إنارة

اشتعال سيارة في الطائف بعد اصدامها بعامود إنارة
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أدى اصطدام سيارة بعامود إنارة في الطائف إلى اشتعالها، وهو ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل.

ومن جانبه باشر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة المكرمة، متابعة الحادث حيث أكد أن السبب وراءه السرعة الزائدة للمركبة، موضحًا في الوقت نفسه أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي إصابات.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 1 ساعة

علامك ما تشوف؟؟
الحمد لله عمود انارة
ولا تزهق ارواح بريئة

[ عدد التعليقات: 38240 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على سلامة الأرواح ,,

,, وان شاء الله تكون درس يتعلم منه ان السرعه قاتله ,, ولا يكررها ,,

[ عدد التعليقات: 3012 ] نشر منذ 60 دقيقة

السرعة الزادة ** ويمكن أنشغاله بالجوال بعد ** أنا ما أستبعد هذا الأفتراض ****!!

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