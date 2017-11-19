القوات اليمنية تحرز تقدما نحو أرحب

فهمي محمد(صدى):

أحرزت القوات الشرعية في اليمن تقدما نحو مديرية أرحب بعد إحكام سيطرتها على قرابة تسعين في المئة ‎ من مديرية نهم.

كما أحرزت القوات تقدما نحو صنعاء باتجاه (قطبين) و(بني محمد) و(مسورة) وسط جهد هندسي كبير يتمثـل في شقّ الطرق الجبلية وإزالة الألغام.

وجاء التقدّم تحت غِطاء جوي كثيف لطيران التحالف الداعم للشرعية وقصف مدفعي لمدفعية التحالف والجيش الوطني.

وفي نفس السياق ذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي خطفت نحو اثني عشر مدنياً من مديرية أرحب شمال صنعاء وفجرت ثلاثة منازل.