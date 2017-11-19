شركة فوسيل تطلق ساعتها ” Q Control ” بسعر 275 دولار

عادل الحربي(صدى):

أطقلت شركة فوسيل ساعتها الرياضية الذكية المضادة للماء ” Q Control ” بسعر 275 دولارًا، والتي تتوفر بجسم باللون الأسود وسوار من السيليكون باللون الأسود أو بتوليفة اللون الذهبي والفضي مع سوار باللون الرمادي.

وأكدت الشركة الصانعة، أن تلك الساعة تتميز بمستشعر بصري لقياس نبضات القلب ومقياس الارتفاع، وكذلك إطارًا للشاشة حساس للمس.

وأضافت ” فوسيل ” يمكن للمستخدم القيام بحركة تمرير على شكل دائرة على الإطار، من أجل التنقل بين القوائم، علاوة على أنه يمكن ضبط لون المينا الخاص بالشاشة Always on حسب المتطلبات والرغبات الشخصية.

وتتمتع ساعة فوسيل بوظائف الإخطارات والتفاعل والتحكم عن طريق الأوامر الصوتية، ويتواصل نظام التشغيل أندرويد وير 2.0 مع الهواتف الذكية المزودة بنظام أندرويد بدءً من الإصدار 4.4 وأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام ” آي أو إس 9 ” أو الإصدارات الأحدث، وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بوظيفة الشحن اللاسلكي عن طريق تقنية الحث الكهربائي.

وأوضحت شركة فوسيل أن Q Control تحتوي على العديد من تطبيقات اللياقة البدنية ومتابعة النشاط، والتي يمكنها الوصول إلى البيانات الخاصة بمستشعرات التسارع وتغيير الاتجاه، وتأتي الساعة الذكية الجديدة في جسم مصنوع من الفولاذ الفاخر، ويبلغ قطرها 44 مم، ولا يزيد سُمكها عن 14 مم.