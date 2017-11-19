جريمة بشعة .. مسن يقتل عائلته وجيرانه رمياً بالرصاص

الجزائر(صدى):

شهدت قرية عين مرقوم شمال ولاية سطيف بالجزائر، مجزرة عائلية راح ضحيتها 3 قتلى بينهم طفل يبلغ العاشرة من العمر بعدما أطلق مُسن النار على أولاده وأحفاده على أثر مشاكل بينهم .

وقال شهود عيان في المنطقة أن الجاني المدعو ” ب.م ” 72 عاماً دخل في حالة هستيريا كبيرة بعد أن أحضر ابنه شاحنة من أجل نقل أثاثه إلى منزل آخر كان قد استأجره بسبب كثرة المشاكل داخل البيت، إلا أن الوالد رفض أن ينتقل ابنه وراح يهدده.

و أحضرالمسن بندقية صيد، وقام بإطلاق النار على ابنه وأخيه وابن أخيه الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، فأرداهم قتلى على الفور وحين هرع بعض أفراد العائلة والجيران إلى المكان بعد سماع الطلقات النارية، قام برميهم بشكل عشوائي بالرصاص، فأصاب ستة منهم بجراح خطيرة للغاية .

ثم توجه المسن نحو غرفته من أجل إحضار المزيد من الذخيرة، غير أن أحد الجيران تجرأ ودخل المنزل على حين غرة وتمكن منه وقيده بالحبال ونزع منه البندقية في آخر لحظة.